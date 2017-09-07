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PRIMITIVE MAN: disponibile il video di ''Menacing''
16/07/2020 - 10:32 (66 letture)

God of Emptiness
Giovedì 16 Luglio 2020, 13.49.35
2
Gran pezzo, band che adoro, pesantissimi e con un growl davvero impressionante
luis
Giovedì 16 Luglio 2020, 11.52.07
1
gran pezzo e bellissimo video. una boccata di positività
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