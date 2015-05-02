NECROPHOBIC: diffondono dettagli e singolo del nuovo album ''Dawn of the Damned''

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17/07/2020 - 11:14 (111 letture)

Le Marquis de Fremont
Venerdì 17 Luglio 2020, 14.03.31
4
Ottimo pezzo. Un sound che mi coinvolge sempre. Noto che la copertina somiglia molto a Mark of the Necrogram che mi era piaciuto moltissimo. Speriamo stiano, come mi aspetto, sugli stessi livelli. Grandissima band. Au revoir.
lisablack
Venerdì 17 Luglio 2020, 12.23.04
3
Stupenda notizia😀🤟
Aceshigh
Venerdì 17 Luglio 2020, 11.41.32
2
Bel pezzo! Direi che ci sono alte probabilità che a ottobre assestino l’ennesimo gran colpo!
ivaned1974
Venerdì 17 Luglio 2020, 11.37.35
1
Il pezzo è in stile Necrophobic per carità però mi sembra un passo indietro rispetto alle tracks di Mark of the necrogram che ad oggi risulta uno dei loro lavori migliori. Occorrerà aspettare il nuovo album per una valutazione più precisa.
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