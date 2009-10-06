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FINNTROLL: ascolta ''Ormfolk'' dal nuovo album ''Vredesvavd''
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Cerberus
Venerdì 17 Luglio 2020, 14.40.07
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Non male! Ricorda lo stile di Jaktens Tid (non che siano cambiati troppo da allora)
RECENSIONI
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28/09/2013
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