ANTIHELD: presentano il nuovo singolo ''Sommer Unseres Lebens''

21/07/20
ICE WAR
Defender, Destroyer
22/07/20
FIDES INVERSA
Historia Nocturna
22/07/20
DROPS OF HEART
Stargazers
24/07/20
LET US PREY
Virtues Of The Vicious
24/07/20
SPIRIT POSSESSION
Spirit Possession
24/07/20
BROADSIDE
Into The Raging Sea
24/07/20
BURIED REALM
Embodiment of the Divine
24/07/20
NIGHT IN GALES
Dawnlight Garden
24/07/20
MOSAIC
Harvest. Songs of Autumnal Landscapes and Melancholy
24/07/20
GAEREA
Limbo
23/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
24/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
25/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
26/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
29/07/20
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)
07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA