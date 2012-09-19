      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/07/20
ICE WAR
Defender, Destroyer

22/07/20
FIDES INVERSA
Historia Nocturna

22/07/20
DROPS OF HEART
Stargazers

24/07/20
SPIRIT POSSESSION
Spirit Possession

24/07/20
MOSAIC
Harvest. Songs of Autumnal Landscapes and Melancholy

24/07/20
LET US PREY
Virtues Of The Vicious

24/07/20
BURIED REALM
Embodiment of the Divine

24/07/20
MORSE/PORTNOY/GEORGE
Cov3r to Cov3r

24/07/20
NIGHT IN GALES
Dawnlight Garden

24/07/20
BROADSIDE
Into The Raging Sea

CONCERTI

23/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

24/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

25/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

26/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

29/07/20
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)

07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA
SABATON: pubblicato il live video di ''Primo Victoria''
20/07/2020 - 18:25 (55 letture)

RECENSIONI
67
72
80
75
82
76
78
75
70
75
76
65
ARTICOLI
31/01/2020
Live Report
SABATON + APOCALYPTICA + AMARANTHE
Alcatraz, Milano, 28/01/2020
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/08/2016
Intervista
SABATON
A tu per tu con Joakim Broden
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2014
Intervista
SABATON
I nuovi eroi - A tu per tu con Pär Sundström
23/09/2012
Live Report
SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
 
ALTRE NOTIZIE
20/07/2020 - 18:25
SABATON: pubblicato il live video di ''Primo Victoria''
12/07/2020 - 17:19
SABATON: ''Carolus Rex'' dalla tappa di Stoccolma
07/07/2020 - 21:55
SABATON: ecco il live video di ''Lejonet Fran Norden''
27/06/2020 - 11:02
SABATON: pubblicano il video ufficiale di ''Devil Dogs'' ed un nuovo live video
22/06/2020 - 22:31
SABATON: presentato il live video di ''Fields of Verdun'' dal concerto di Parigi
16/06/2020 - 20:58
SABATON: online il video di ''Angels Calling'' dal concerto di Vienna
07/06/2020 - 16:27
SABATON: ''Night Witches'' dal concerto di Lipsia
30/05/2020 - 22:01
SABATON: il live video di ''82nd All The Way'' dal concerto di Monaco di Baviera
24/05/2020 - 17:01
SABATON: ''The Last Stand'' dal concerto di Budapest
17/05/2020 - 21:31
SABATON: ecco il live video di ''The Red Baron''
ULTIME NOTIZIE
20/07/2020 - 19:43
ORDINUL NEGRU: in autunno l'EP ''Nebiusa'', ecco la copertina
20/07/2020 - 19:31
ILIENSES TREE: guarda la clip di ''Lower''
20/07/2020 - 19:16
KISS: riprogrammata a luglio 2021 la data di Verona
20/07/2020 - 19:07
IN TORMENTATA QUIETE: primi dettagli del nuovo album ''Krononota''
20/07/2020 - 18:44
THE NOVA HAWKS: firmano con Frontiers Music, al lavoro sul debutto discografico
20/07/2020 - 18:36
SVABHAVAT: firmano con la Eisenwald
20/07/2020 - 18:29
FROZEN CROWN: al lavoro sul terzo album
20/07/2020 - 18:27
PROJECTED: completate le registrazioni del terzo album del gruppo
20/07/2020 - 18:19
EXIST: ad agosto il nuovo album, ecco il video di ''Spotlight's Glow''
20/07/2020 - 18:07
IMPALED NAZARENE: aggiornamento sulla produzione del nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     