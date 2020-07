MOTORHEAD: la ristampa di ‘‘Ace of Spades’’ per il suo quarantennale uscirà ad ottobre

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Questa sì che è una ristampa! Fantastico direi 4 Perché esiste qualcuno che non possiede Ace Of Spades? 3 cosa vuoi che ti dica? Hai ragione, ma contro i Motorhead non riesco a scagliarmi. Tenuto conto che anche in attività le etichette li mungevano con raccolte, live e minchiate varie senza che loro potessero avere alcun beneficio 2 Il rispetto è un conto ma l'utilità di queste ristampe è pari a zero , giusto per raccattare qualche soldo. 1 Ero partito in quarta urlando all'inutilità di certi prodotti. Poi prima di procedere con l'invio ho fatto mente locale e che si tratta dei Motorhead. E ho cancellato tutto e ascoltato per la miliardesima volta Ace of Spades. A loro va il massimo rispetto. Sempre