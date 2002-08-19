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INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

26/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
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29/07/20
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07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)

07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA
ULVER: disponibile il nuovo singolo ''Nostalgia''
24/07/2020 - 18:40 (60 letture)

Rob Fleming
Venerdì 24 Luglio 2020, 19.09.41
3
Col metal non si azzecca nulla. Con una webzine che nel suo archivio ha anche Bob Dylan e Frank Zappa c'entra un casino. Ah, già, la canzone. Bellissima nella sua poca originalità
Ragnor
Venerdì 24 Luglio 2020, 19.08.02
2
Perché sei scemo
lethalzorker
Venerdì 24 Luglio 2020, 18.51.34
1
continuo a non capire che c'azzecca sta roba su una webzine metal....boh sara' un mio limite !!
RECENSIONI
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ULVER + PAMELA KRUSTIN
Teatro Regio, Parma, 16/11/2013
17/11/2011
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Teatro Regio, Parma, 12/11/2011
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Bronson Club, Madonna dell'Albero (RA), 02/04/2011
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