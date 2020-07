IN FLAMES: ascolta la versione riregistrata di ‘‘Pinball Map’’ per il ventennale di ‘‘Clayman’’

25/07/2020 - 12:13 (188 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 16 È il caldo... La gente non seggue i consigli del Tiggi e nun se idrata, nun va nei centri ommerciali a prendere aria condizionata, nun beve spesso e i risultati so questi... A ggente sbrocca per un EP e saa prende cor prossimo... Daje su... Vai a giocare con i camion al Grande Raccordo Anulare, Anssi. 15 dai su ansi si è capito che metallized non ha detto quella cosa sull'ep ma stai volutamente alzando sto polemicone per un nulla e più continui più dai addito a quello che ho pensato dall'inizio. Dai io chiudo qui sul serio buona pace a tutti 14 c'ho preso è.... ammaza so un segugio guarda come ti infiammi hahah che sono tutte ste parolacce, che ti stai innervosendo?? Ripeto buon fine settimana e non ti incazzare ciao con affetto hahaha 13 A me sterili parete voi. Il disco può essere ordinato da ieri tramite un link che trovate sui siti concorrenti a questo. Purtroppo, le frescacce le sparate voi che sicuramente siete due pilastri di questo sito alla deriva da qualche anno. 12 Insomma ormai è sdoganato che quando uno dice una frescaccia e qualcuno glielo fa notare, invece di chiedere scusa (e che vuoi che sia, succede a tutti), subito diventano aggressivi e offendono. Aho', hai detto 'na cazzata, lo capisci? Pazienza, ma cosa insisti? Ma vattene a Freggene al mare, a Ladispoli,' ndo te pare, e rilassati. No? 11 Bene, visto, ora andiamo tutti a riguardarci l'originale che è meglio... 10 hahha magari facessi parte di metallized ma purtroppo non ho il tempo materiale e sono un semplice utente di vecchia data, ripeto hai dato la tua frecciatina senza un fondamento valido e ora si capisce ancora di più, hai voluto trovare un pelo nell'uovo per dare la frecciata per uno dei motivi che ho ipotizzato. Ripeto sono solo un utente che ha notato un critica non costruttiva atta solo a dare frecciatine, poi chiarissimo sei libera di fare tutte le polemiche che vuoi ma chi legge capisce quando una critica è giusta e quando è solo una polemica sterile. Detto questo buon fine settimana. 9 Se non fai parte della redazione (e non ci metterei la mano sul fuoco), allora perché difenderla a spada tratta? Ed è quello che stai facendo dall'inizio. A me ricordi quelle persone che pagano l'affitto da quarant'anni e che si sentono i padroni del palazzo. 8 io nessuno un utente che ha notato un critica ridicola in quanto evidentemente metallized ha deciso di parlare solo del disco vero e proprio, e da come sei partita con la tua polemica mi hai dato decisamente l'impressione che o sei di un altra testata oppure hai qualche incazzatura antica e hai dato la frecciatina per un inerzia: un ep limitatissimo ad un evento che per giunta sarà disponibile anche in digitale. 7 I comunicati li ricevono tutti, ecco a cosa mi riferisco. Tu additi me come rancorosa o di un'altra testata, ma tu chi sei? 6 Ma perchè? 5 Tu stai parlando di un ep che venderanno limitato a 1000 copie in occasione di un evento il Comic-Con@Home 2020 ed è oltretutto per un tempo limitato al massimo preordinabile. Come già detto questo cosi detto ep uscira anche in versione digitale su internet e sarà a tempo illimitato,un sito come metallum lo cataloga come formato digitale. E come già ripetuto qui in questa notizia il sito fa riferimento alle info riguardanti il disco fisico nella sua completezza e non ad ep limitati e digitali. Secondo me hai criticato per una cosa che non ha senso e ti sei attaccato al pelo perché o hai dei rancori verso il sito o sei di un altra testata. Mi dirai di no sicuramente, perché hai fatto polemica su un inerzia ridicola, un ep limitato ad un evento. O forse consideri talmente fondamentale quell'ep da esserti sentito tradito da metallized? 4 Dio mio che versione orrenda....video simpatico però 3 Informati tu! L'EP esce in picture disc limitato a 1000 copie nel giorno della nuova versione di Clayman. 2 ma cosa stai dicendo, i pezzi riregistrati sono compresi in questa edizione del disco mentre il singolo ep con le 4 tracce riregistrate esce solo come formato DIGITALE mentre giustamente metallized fa riferimento solo alla versione FISICA del prodotto. Prima informati e poi caso mai spari. 1 Come è possibile che in tutte le altre testate si parla dell'uscita di un EP con i pezzi rifatti nel 2020 e qui COME AL SOLITO si leggono cose incomplete? Siete forse speciali voi altri!?