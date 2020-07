MARILYN MANSON: online il primo singolo dal nuovo album ‘‘We Are Chaos’’

29/07/2020 - 18:06 (196 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Qualcuno mi ridia indietro 4:11 minuti della mia vita... 5 Come tutto quello fatto da Manson dopo Holy Wood in poi il brano è poca cosa e dimenticabile, quello che manca è un gruppo alle spalle che possa dare quel qualcosa in più alla poca voce di Manson. @Lethal: a parte il mettere insieme gruppi di correnti diverse l'heavy metal non è solo Iron, Judas, Slayer ecc. ma è un'universo ricco di tanti sottogeneri, che possono piacere o meno, ma ne fanno parte, quindi il tuo commento è un po' fuori luogo, c'è tanta altra merda in giro, altro che i gruppi da te citati. 4 Si sente forte l'assonanza con Bowie, chissà quanto è voluta? Io sento anche l'eco delle orchestrazioni tipiche degli ultimi Beatles nella pasta sonora del brano. Il pezzo scorre, ma è fin troppo "allegro" e quasi spensierato nel suo svolgimento, almeno musicalmente parlando; comunque si lascia ascoltare e non è poco in fin dei conti. La produzione di Jennings a me piace sempre molto (ascoltare l'ultimo di The White Buffalo per avere un assaggio del suo estro) e anche qui fa bene il suo lavoro, aspettiamo di ascoltare qualcosa di più sostanzioso. 3 si concordo gran bel pezzo 2 Invece è un gran pezzo. Il commento sotto poi fa una confusione tremenda sui generi. 1 altra colata di merda fumante!! Solo per fans di Slipknot, Babymetal, Korn e schifezze simili. Il METAL vive altrove...e per fortuna aggiungo io!