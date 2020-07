MASTODON: ascolta l'inedita ''Fallen Torches''

Un buon brano, suona come i nuovi Mastodon: sonorità più devote all'hard rock e una maggiore "pulizia" a livello di songwriting, senza però aver smarrito la loro identità (si sente lontano un miglio che sono loro). Non credo lo comprerò, ho tutti i loro album ma non amo le raccolte: del nuovo corso ho apprezzato soprattutto Emperor, però ogni tanto la band geniale che ha sfornato Blood Mountain e Crack The Skye un pò mi manca.