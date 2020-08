P.O.D.: online il video di ''Circles''

01/08/2020 - 13:28 (152 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 8 Greve. 7 Sembra che debbano metterci per forza le chitarre per accontentare qualcuno. 6 @Gals a me non dispiace pero' e' vero che non ha molta attinenza col resto anche secondo me! Comunque in generale ricordo sempre che questo album e' stato concepito soprattutto come un disco basato sui testi piu' che sulle musiche 5 La canzone non sarebbe nemmeno malvagia se non ci fosse la parte "metal rock" che centra na Sega. 4 Madonna santa che porcheria, e pure evidenziato in giallo.....🤬 3 🤣🤣 Ma dai il video è bello 😅! Peccato x il ritornello e l'accento forzatamente giamaicano, da un po' Sonny va su quella strada 2 Ah ah ancora i p.o.d. no va be' dopo il caos sotto la recensione di brown me ne tengo alla larga 1 sinceramente ne avremmo fatto volentieri a meno...