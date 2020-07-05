      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Chapter II: Bloom - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/08/20
ADVERSARIUS
In Nomine Draconis Leviathan

07/08/20
EMPEROR
Wrath of the Tyrant (ristampa)

07/08/20
SELBST
Relatos De Angustia

07/08/20
MOONSPELL
The Butterfly Effect (Ristampa)

07/08/20
DUKES OF THE ORIENT
Freakshow

07/08/20
RAMOS
My Many Sides

07/08/20
BLACK ROSE MAZE
Black Rose Maze

07/08/20
LIONVILLE
Magic is Alive

07/08/20
FORTUNE
The Gun`s Still Smokin` Live

07/08/20
WOR
Prisoners

CONCERTI

07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)

07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA

12/08/20
BAD RELIGION (SOSPESO)
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

19/08/20
PALAYE ROYALE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

27/08/20
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
PIAZZA DUOMO - PRATO

04/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
CURSES: ecco un nuovo singolo dal loro prossimo disco
01/08/2020 - 21:43 (27 letture)

ALTRE NOTIZIE
01/08/2020 - 21:43
CURSES: ecco un nuovo singolo dal loro prossimo disco
19/07/2020 - 19:15
CURSES: disponibile un nuovo singolo
05/07/2020 - 09:21
CURSES: previsto per agosto il nuovo album ''Chapter II
ULTIME NOTIZIE
01/08/2020 - 22:03
WITCHTHRONE: ecco il video di ''Failing Conscience''
01/08/2020 - 21:47
LIK: previsto per settembre il nuovo album ''Misanthropic Breed'', ecco un primo video
01/08/2020 - 21:40
SABATON: un nuovo live video dall'ultimo tour
01/08/2020 - 21:34
TOMORROW`S RAIN: presentano il brano ''Misery Rain'' dal loro album d'esordio
01/08/2020 - 21:31
THUNDERMOTHER: guarda il video di ''Dog From Hell''
01/08/2020 - 21:22
KALT VINDUR: pubblicano il video di ''Eyes ov Gods''
01/08/2020 - 13:28
P.O.D.: online il video di ''Circles''
01/08/2020 - 13:00
FROM ASHES TO NEW: la clip di ''Scars That I’m Hiding'' con Anders Fridén
01/08/2020 - 12:53
INTOLERANT: accordo con Time To Kill Records per il debutto
01/08/2020 - 12:44
HALESTORM: in arrivo l'EP ''Reimagined'', ascolta il singolo con Amy Lee
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     