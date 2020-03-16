WITCHTHRONE: ecco il video di ''Failing Conscience''

03/08/20
ADVERSARIUS
In Nomine Draconis Leviathan
07/08/20
EMPEROR
Wrath of the Tyrant (ristampa)
07/08/20
SELBST
Relatos De Angustia
07/08/20
MOONSPELL
The Butterfly Effect (Ristampa)
07/08/20
DUKES OF THE ORIENT
Freakshow
07/08/20
RAMOS
My Many Sides
07/08/20
BLACK ROSE MAZE
Black Rose Maze
07/08/20
LIONVILLE
Magic is Alive
07/08/20
FORTUNE
The Gun`s Still Smokin` Live
07/08/20
WOR
Prisoners
07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)
07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA
12/08/20
BAD RELIGION (SOSPESO)
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
19/08/20
PALAYE ROYALE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
27/08/20
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
PIAZZA DUOMO - PRATO
04/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA