JINJER: guarda il video di ‘‘Pisces’’ dal Wacken Open Air 2019

03/08/2020 - 11:10 (183 letture)



7 Il growl della Tatiana non ha.nulla di femminile per un risultato non molto diverso da quello di akerfeldt, sentire ad esempio pisces. Manca la componente maschile e ci pensa lei. Io non amo particolarmente il growl, ma in questo gruppo funziona bene...a dire il vero funziona bene tutto 6 Siamo in 2 vecchi, Rob. 5 La canzone mi piace, ma il growl su di una donna... proprio non ce la faccio. Già faccio fatica con un uomo, ma con unA cantante...no. è troppo. Sono vecchio 4 A livello musicale i jinier sono su un altro pianeta... loro infatti speak astronomy 3 Tutta la vita Lena degli Infected Rain, come gusto personale ovvio e non sto parlando di musica 2 Tatiana in versione ferrero rocher non si può vedere. Ha personalità da vendere, grinta, ha i tatuaggi, il look street all'ultima moda, i piercing, ma siamo onesti è tutto tranne che un sex symbol, al naturale è pure bruttina, ma quello che conta è che è una grandissima cantante, forse la migliore attualmente della sua generazione assime a lzzy hale, è il bomber che "la butta dentro" ma dietro di lei ci sono 3 musicisti mostruosi e soprattutto fanno grandi canzoni, moderne con un occhio alla tradizione e a certo prog death oggi un po' trascurato da chi l'ha reso celebre (opeth). Poi fanno quelle parti un po' reggae che sono una figata, ricordano un po' i jingo de lunch. Grandissimo gruppo 1 Comunque tatiana oltre che una gran bella figliola ha una voce pazzesca...e anche il resto della band comunque musicisti di ottimo livello...spero di poterli vedere presto live