DGM: ascolta ''Flesh and Blood'' dal nuovo album ''Tragic Separation''

04/08/2020 - 13:39 (190 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Cazzo che botta sto' flesh and blood,veramente un bel pezzo,ma tutto cio' non mi sorprende visto che i DGM sono sempre stati una grande band e se queste sono le premesse il nuovo disco sara' stratosferico.