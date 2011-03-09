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HEATHEN: il lyric video di ''Empire of the Blind'', titletrack del nuovo album
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RECENSIONI
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ARTICOLI
19/06/2012
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EXODUS + HEATHEN + SUICIDAL ANGELS + SNP
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 14/06/2012
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Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 09/03/2011
 
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