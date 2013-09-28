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POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
THE BURNING DOGMA: firmano con la Ad Noctem Records, in autunno il nuovo album
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