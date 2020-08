MARTIN BIRCH: deceduto lo storico produttore di Iron Maiden, Black Sabbath e Deep Purple

10/08/2020



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 19 Spesso si tende a dimenticare che dietro alle grandi band e ai grandi dischi c'è il duro lavoro di uomini come questo che in sordina fanno i bambini coi baffi come si suol dire. Aveva veramente i maroni quadrati!!! Grande perdita, riposa in pace. 18 ...Una notizia tanto triste quanto inaspettata. Questo mito assoluto a cavallo dei suoi trent'anni ha prodotto (per non dire plasmato) Heaven and Hell e Killers per fare due nomi tra tanti...quindi significa che tra i 20 ed i 22 anni ha prodotto In Rock, Fireball e Machine Head...inutile aggiungere altro. Esempio assoluto, irraggiungibile, ineguagliabile...mito. 17 Ha lasciato un’impronta sull’hard ‘n heavy quanto quelli che la musica l’hanno composta. 16 Quante ore sui booklets da ragazzo, e sulla maggior parte dei morsi dischi preferiti c’era il suo nome. Grande. 15 Tino 2, è esattamente quanto successo a me. Una leggenda... rip. 14 Numero uno e basta, non penso si potrà mai eguagliare 13 il più grande, niente da dire. si era ritirato da anni ma lascia un vuoto pazzesco 12 Notizia tristissima. Colonna portante sia in ambito hard rock che heavy metal. Storia di questo movimento musicale. Lascia in eredità (musicale) un patrimonio di inestimabile valore. Rip 11 Leggendario... il mio aneddoto preferito è quello che riguarda l'urlo iniziale di the Number of the Beast. Fece rifare innumerevoli volte a Bruce la parte iniziale della canzone, fino ad esasperarlo.... poi gli permise di fare quell'urlo liberatorio! Così si producevano i capolavori di una volta. RIP Martin! 10 Grande perdita,ha lavorato su dischi mostruosi che han fatto la storia del rock.Dispiace molto r.i.p. 9 Grandissimo, riposa. 8 Senza personaggi come questo non fai il salto di qualità e da ottima band diventi leggenda. 7 E qui se ne è andato veramente un pezzo di storia. Produttore di svariati album grazie ai quali sono diventato metallaro, in primis gli album dei Maiden degli anni ‘80, e poi Whitesnake, Black Sabbath e chissà quanti altri che ora mi sfuggono... Mi dispiace veramente tanto. R.i.p. 6 Una leggenda, non aggiungo altro. 5 Leggenda che ha aiutato a far uscire capolavori incredibili fra i miei preferiti di sempre! Veramente una triste notizia, rest in peace! 4 In casa avrò, stando stretto, un centinaio di dischi in cui ha lavorato come ingegnere o produttore. E una ventina di essi (stando altrettanto stretto) sono capolavori immortali. In ambito hard rock il più grande di tutti. Grazie 3 uno dei migliori produttori di musica rock del mondo...r.i.p. martin sarai sempre presente nella storia della musica... 2 Uno dei primi nomi a cui mi sono affezionato da piccolo quando leggevo le copertine dei dischi degli iron. Condoglianze 1 Se non sei in grado di amare i dischi prodotti da quest'uomo allora non sei in grado di amare la musica. R.I.P.