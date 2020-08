SACRED REICH: online una nuova clip di ‘‘Manifest Reality’’ dall’ultimo album

12/08/2020 - 12:28 (138 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 Band leggendaria che meritava molto di piu' di quanto ha raccolto, sia per la qualita' dei dischi prodotti che per quella delle loro performance dal vivo...dei veri uragani !! 8 Mitici !!! 🤘🏻 7 Thrash! 6 Uno dei migliori dischi thrash dello scorso anno, semplice e diretto. 5 Concordo con tutti i precedenti commenti... 4 Un grande album per una band che ha saputo dopo moltissimi anni riproporsi a grandi livelli.... Il thrash bay area al top 🤘🎸... Imho 3 Gran disco semplice senza troppi fronzoli 2 Concordo! 1 Che figata!