VOUS AUTRES: ecco il video di ''Onde'' dal nuovo album

21/08/20
THE GEORGIA THUNDERBOLTS
The Georgia Thunderbolts (EP)
21/08/20
INCANTATION
Sect of Vile Divinities
21/08/20
VISION DIVINE
9 Degrees West to the Moon (ristampa)
21/08/20
UNLEASH THE ARCHERS
Abyss
21/08/20
PYRAMID THEOREM
Beyond the Exosphere
21/08/20
EXPANDER
Neuropunk Boostergang
21/08/20
VORACIOUS SCOURGE
In Death
21/08/20
VEONITY
Sorrows
21/08/20
ANTHRAX
Persistence of Time - 30th Anniversary Deluxe Edition
21/08/20
BLUES PILLS
Holy Moly!
26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
27/08/20
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
PIAZZA DUOMO - PRATO
04/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
05/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
2DAYS PROG - VERUNO (NO)
06/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
11/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
12/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
TRAFFIC CLUB - ROMA
13/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)