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21/08/20
THE GEORGIA THUNDERBOLTS
The Georgia Thunderbolts (EP)

21/08/20
INCANTATION
Sect of Vile Divinities

21/08/20
VISION DIVINE
9 Degrees West to the Moon (ristampa)

21/08/20
UNLEASH THE ARCHERS
Abyss

21/08/20
PYRAMID THEOREM
Beyond the Exosphere

21/08/20
EXPANDER
Neuropunk Boostergang

21/08/20
VORACIOUS SCOURGE
In Death

21/08/20
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21/08/20
ANTHRAX
Persistence of Time - 30th Anniversary Deluxe Edition

21/08/20
BLUES PILLS
Holy Moly!

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26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

27/08/20
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
PIAZZA DUOMO - PRATO

04/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA

05/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
2DAYS PROG - VERUNO (NO)

06/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA

10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

11/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

12/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
RISE TWAIN: ecco il video di ''That is Love''
20/08/2020 - 21:49 (33 letture)

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