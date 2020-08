BLUES PILLS: il video di ''Rhythm in the Blood''

21/08/2020 - 10:04 (67 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Mah, stavolta ascolterò l'album prima di procedere all'acquisto. I singoli non mi sono persi nulla di che 2 Secondo me dopo il primo ep non hanno azzeccato nulla. Comincio a pensare che lei sia sprecata per questa band. 1 Sempre sospeso tra il “mi piacciono molto” a seguito dell’ascolto della singola canzone, e l’annoiato dopo l’ascolto di un album intero...