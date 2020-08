METALLICA: online il live video di ‘‘For Whom the Bell Tolls’’ dal nuovo ‘‘S&M2’’

Mah, speriamo. Ma tra questo SM2, All Whitin My Hands e la versione acustica di Blackened ho veramente paura su come sarà il prossimo album. L'unica cosa che mi da una piccola speranza è James che pare tornato in gran forma dopo la disintossicazione. Dimagrito, voce ok, curato anche a livello estetico. Pare ringiovanito di 5 anni. In questo SM2 era davvero gonfio, colorito malsano della pelle, capigliatura e baffi che lo invecchiavano ulteriormente. 1 Speravo in un live senza orchestra, a questa stregua mi tengo stretto il primo S&M, in cui l'orchestra è meglio integrata. Ora attendo news sul successore dell'ottimo Hardwired.