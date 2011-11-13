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28/08/20
GUTVOID
Astral Bestiary

28/08/20
OMINOUS SCRITURES
The Fall of the Celestial Throne

28/08/20
TONY MITCHELL
Church of a Restless Soul

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Highway to Heaven

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DEHA
A Fleur de Peau - III - A Fire That Does Not Burn

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Hadal

28/08/20
CULTUS PROFANO
Accursed Possession

28/08/20
THE DEVIL`S TRADE
The Call of the Iron Peak

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26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
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27/08/20
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04/09/20
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA

05/09/20
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06/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA

06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

11/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
DEVILDRIVER: anticipata la pubblicazione del nuovo album
25/08/2020 - 17:07 (45 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
20/01/2012
Live Report
MACHINE HEAD + BRING ME THE HORIZON + DEVILDRIVER + DARKEST HOUR
Alcatraz, Milano, 13/11/2011
 
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21/05/2020 - 17:42
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29/07/2019 - 11:46
DEVILDRIVER: cancellate tutte le date del tour europeo
02/05/2019 - 20:38
DEVILDRIVER: i Methedras e i Thaeia apriranno i due show italiani
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