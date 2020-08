Come sempre comprerò a scatola chiusa, perché i Fates sono i Fates e non si discutono, ma mi spiace che Mateos non collabori più con quel genio di Moore, il magnifico solco tracciato da "A.P.S.O.G" e soprattutto "Disconneted" rimarrà l'apice della loro splendida carriera. Mateos, comunque sia ti voglio bene...