POWER TRIP: morto il cantante Riley Gale

26/08/2020 - 10:25 (285 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 Purtroppo la morte non guarda l'eta'...e' sempre un dispiacere quando succede soprattutto a un ragazzo di 34 anni...Che possa riposare in pace. 11 34 anni oddio che tragedia😭😭 10 35 anni neanche compiuti, mi spiace un casino per il ragazzo, poi li apprezzo anche come band, ma la musica arriva dopo.... 9 peccato 8 34 anni. assurdo 7 RIP 6 Rip.... 34 anni... 5 Ho letto e non ci credevo, indipendentemente dalla loro bravura (mi piacciono un sacco) è l'età in cui ci ha lasciati che rende la notizia da tristissima a terribile. R.I.P. 4 Questa mi ha steso.....34 anni sono troppo pochi....e poi i Power Trip erano uno dei migliori nuovi gruppi thrash che facevano il culo a tanti altri, in studio e dal vivo.... notizia tristissima.... 3 che tristezza, attualmente i miei preferiti x un certo tipo di thrash ignorante, riley soprattutto spaccava. erano la mia salvezza post slayer 2 nooooooooo 1 Un ragazzo nel fiore degli anni... R.I.P. Notizie che non si dovrebbero mai leggere!Un ragazzo nel fiore degli anni... R.I.P.