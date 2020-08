BAD PENNY: ascolta il loro primo brano ''Voices in My Head''

26/08/2020 - 17:16 (54 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 1 non ho sentito tutto il pezzo, ma solo il sample e... non mi piace, spero di ricredermi. qualcuno di voi ha il link sul tubo per ascoltarlo tutto? (se possibile).