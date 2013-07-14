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MOONLIGHT HAZE
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19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
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THE SMASHING PUMPKINS: disponibili i due nuovi singoli ''Cyr'' e ''The Colour of Love''
28/08/2020 - 10:56 (160 letture)

Daniele
Venerdì 28 Agosto 2020, 21.36.48
3
Gruppo che ha dato in passato ,adesso il nulla
Dead again
Venerdì 28 Agosto 2020, 13.01.39
2
Depeche pumpkins rules....
GT_Oro
Venerdì 28 Agosto 2020, 12.53.32
1
Ricorda molto Adore, ma soprattutto The Future Embrace. Buon uso dei synth, che con gli SP è sempre un punto critico. Peccato la drum machine, io voglio sentire Jimmy pestare!!!
RECENSIONI
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ARTICOLI
20/07/2013
Live Report
THE SMASHING PUMPKINS + MARK LANEGAN BAND
Ippodromo Capannelle, Roma, 14/07/2013
 
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