ENSLAVED: ecco il video di ''Urjotun''

28/08/2020 - 11:12 (194 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 la prima parte molto intrigante poi si perde un po, comunque nel complesso notevole 4 Mah.... bello in video, bella la musica per il primo minuto e mezzo... poi non mi piace 3 Bel pezzo! La prima parte strumentale, così elettronica, mi ha piacevolmente sorpreso. Come fare qualcosa di nuovo, mantenendo pur sempre la propria identità stilistica (o almeno quella degli ultimi 15 anni). Ancora grandi! 2 Gran pezzo, l'elettronica ci sta alla grande. 1 Video clip inquietante stile all Nightmare long che sinceramente non ho capito. Comunque pezzo interessante con sonorità imiziali alla Alberto Camerini ma alla lunga il cantato di grutle stufa e secondo me dovrebbero aumentare le parti in pulito.