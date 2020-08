BLUE OYSTER CULT: ascolta due brani dal nuovo album ''The Symbol Remains''

28/08/2020 - 15:09 (145 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Caruccia la prima, un buon hard rock con la parte migliore dall'assolo alla fine; la seconda discreta ma non fa impazzire 2 Concordo con Rob Fleming, la prima song nel loro classico trademark, la seconda molto radio friendly, come dice appunto Rob con un flowour pop 🤘🎸 1 Acidina la prima, deliziosamente pop la seconda. Sono loro!