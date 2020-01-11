      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

02/09/20
ILDSKAER
Den Rædsomste Nat

04/09/20
EN MINOR
When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out

04/09/20
FORETOKEN
Ruin

04/09/20
LEPOKA
El Baile de los Caidos

04/09/20
DEAD LORD
Surrender

04/09/20
CULT OF LILITH
Mara

04/09/20
LANDFALL
The Turning Point

04/09/20
THE PINEAPPLE THIEF
Versions of the Truth

04/09/20
SIMON COLLINS
Become Human

04/09/20
ACROSS THE SWARM
Projections

CONCERTI

06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO

19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)
BLUE OYSTER CULT: ascolta due brani dal nuovo album ''The Symbol Remains''
28/08/2020 - 15:09 (145 letture)

Shock
Venerdì 28 Agosto 2020, 21.17.59
3
Caruccia la prima, un buon hard rock con la parte migliore dall'assolo alla fine; la seconda discreta ma non fa impazzire
Rik bay area thrash
Venerdì 28 Agosto 2020, 16.53.36
2
Concordo con Rob Fleming, la prima song nel loro classico trademark, la seconda molto radio friendly, come dice appunto Rob con un flowour pop 🤘🎸
Rob Fleming
Venerdì 28 Agosto 2020, 15.26.05
1
Acidina la prima, deliziosamente pop la seconda. Sono loro!
RECENSIONI
88
80
83
85
95
87
ALTRE NOTIZIE
28/08/2020 - 15:09
BLUE OYSTER CULT: ascolta due brani dal nuovo album ''The Symbol Remains''
16/08/2020 - 11:51
BLUE OYSTER CULT: rivelati i dettagli di ‘‘The Symbol Remains’’, in arrivo ad ottobre
09/08/2020 - 10:27
BLUE OYSTER CULT: ''Before the Kiss, a Redcap'' dal nuovo live DVD
29/06/2020 - 22:18
BLUE OYSTER CULT: previsto ad agosto il live album ''45th Anniversary – Live In London''
27/06/2020 - 12:30
BLUE OYSTER CULT: annunciano il nuovo album ‘‘The Symbol Remains’’, in arrivo ad ottobre
14/06/2020 - 19:08
BLUE OYSTER CULT: guarda il live video di ''Godzilla''
15/03/2020 - 21:13
BLUE OYSTER CULT: rivelati i dettagli del nuovo live album
06/03/2020 - 09:23
BLUE OYSTER CULT: presentano un estratto dal nuovo live album
01/02/2020 - 09:36
BLUE OYSTER CULT: a marzo un nuovo live album e la riedizione di ''Heaven Forbid''
11/01/2020 - 10:03
BLUE OYSTER CULT: online alcuni estratti dalle prossime uscite
ULTIME NOTIZIE
28/08/2020 - 19:05
DEVIN TOWNSEND: il live video di ''Genesis'' dal DVD in arrivo
28/08/2020 - 18:55
CRADLE OF FILTH: a fine ottobre un concerto in streaming
28/08/2020 - 16:16
EXIST: ascolta lo streaming integrale del nuovo disco ''Egoiista''
28/08/2020 - 16:13
GHOSTKID: presentano il singolo ''Supernova''
28/08/2020 - 15:48
FIT FOR A KING: disponibile la nuova ''Annihilation''
28/08/2020 - 15:47
OCEAN HILLS: ecco il video di ''Santa Monica''
28/08/2020 - 15:42
KATAKLYSM: ecco il nuovo singolo ''Underneath the Scars''
28/08/2020 - 15:38
ROYAL REPUBLIC: online il nuovo brano ''Superlove''
28/08/2020 - 15:37
NEAL MORSE: online il lyric video di ''Building a Wall''
28/08/2020 - 15:30
DIAMOND CHAZER: firmano per la Fighter Records, a novembre il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     