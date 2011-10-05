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Den Rædsomste Nat

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EN MINOR
When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out

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16/09/20
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19/09/20
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19/09/20
MOONLIGHT HAZE
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19/09/20
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AREA EXP - CEREA (VR)
REDEMPTION: ''The Suffocating Silence'' dal nuovo live DVD
28/08/2020 - 15:20 (63 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
26/12/2011
Intervista
REDEMPTION
Come affrontare la propria mortalità?
10/10/2011
Live Report
REDEMPTION + KINGCROW
Phenomenon, Fontaneto D'Agogna (NO), 05/10/2011
 
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