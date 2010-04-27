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04/09/20
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When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out

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Time for a Miracle

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04/09/20
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04/09/20
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05/09/20
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KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)

06/09/20
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CIRCOLO ARCI MU - PARMA

10/09/20
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MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO
RAVEN: online il video del singolo ''Metal City''
31/08/2020 - 14:59 (78 letture)

David D.
Lunedì 31 Agosto 2020, 17.35.14
3
Niente di che, sembra un pezzo preso da The Pack Is Back.
Rik bay area thrash
Lunedì 31 Agosto 2020, 16.40.00
2
Immarcescibili raven una colonna portante della n.w.o.b.h.m e nonostante il trascorrere del tempo sempre sul pezzo 🤘🎸
pippo
Lunedì 31 Agosto 2020, 16.27.03
1
Presenza scenica imbarazzante.
RECENSIONI
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ARTICOLI
10/10/2018
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Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 05/10/2018
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27/07/2016
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16/06/2015
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Estragon, Bologna - 10/06/15
02/04/2015
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Sempre oltre i limiti
27/04/2010
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Ancora atletici, ancora metallici
 
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