ORIANTHI: diffusi dettagli e singolo del nuovo album ''O''

02/09/20
ILDSKAER
Den Rædsomste Nat
04/09/20
FORETOKEN
Ruin
04/09/20
EN MINOR
When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out
04/09/20
PERFECT PLAN
Time for a Miracle
04/09/20
DESOLATOR
Sermon of Apathy
04/09/20
STRYPER
Even the Devil Believes
04/09/20
ACROSS THE SWARM
Projections
04/09/20
RISING STEEL
Fight Them All
04/09/20
BLACK SUN
Silent Enemy
04/09/20
THE ROLLING STONES
Goats Head Soup (Ristampa)
05/09/20
NECROFILI + VELENIA
KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)
06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO