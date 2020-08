BELPHEGOR: i dettagli della ristampa di ''Necrodaemon Terrorsathan'' in arrivo a novembre

31/08/2020 - 19:47 (81 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 Bell'album, incazzato e ignorante. Ho la prima stampa. 1 Ancora co sta band penosa, ultrastra sopravvalutata, portatrice di messaggi massonici, strapompata dai magazine, non a caso.