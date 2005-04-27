      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

02/09/20
ILDSKAER
Den Rædsomste Nat

04/09/20
OCEANS OF SLUMBER
Oceans of Slumber

04/09/20
OCEANS OF SLUMBER
Oceans Of Slumber

04/09/20
CULT OF LILITH
Mara

04/09/20
LANDFALL
The Turning Point

04/09/20
SIMON COLLINS
Become Human

04/09/20
RISING STEEL
Fight Them All

04/09/20
EN MINOR
When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out

04/09/20
ACROSS THE SWARM
Projections

04/09/20
BLACK SUN
Silent Enemy

CONCERTI

05/09/20
NECROFILI + VELENIA
KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)

05/09/20
MORTADO + METHEDRAS
BARRIO'S LIVE - MILANO

06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
PAIN OF SALVATION: il lyric video del singolo ''Unfuture''
01/09/2020 - 11:38 (96 letture)

Black Me Out
Martedì 1 Settembre 2020, 16.05.27
3
Io il disco lo sto amando alla follia; ma è altrettanto vero che non ho mai amato particolarmente i POS prima di questa uscita.
Micologo
Martedì 1 Settembre 2020, 15.52.19
2
Questa merita....del disco parliamo quando la redazione lo recensirà, ma....
Alex Heavysound
Martedì 1 Settembre 2020, 15.21.50
1
Meraviglioso!
RECENSIONI
62
50
59
85
77
85
87
70
90
88
85
ARTICOLI
28/08/2020
Intervista
PAIN OF SALVATION
Chiudersi in se stessi per aprirsi agli altri
14/04/2013
Live Report
PAIN OF SALVATION + ANNEKE VAN GIERSBERGEN + ARSTIDIR
Estragon, Bologna, 10/04/2013
01/03/2012
Live Report
PAIN OF SALVATION + CRYPTEX
New Age, Roncade (TV), 24/02/2012
29/11/2011
Live Report
OPETH + PAIN OF SALVATION
Alcatraz, Milano, 24/11/2011
29/04/2005
Live Report
PAIN OF SALVATION
Rolling Stone, Milano, 27/04/2005
 
ALTRE NOTIZIE
01/09/2020 - 11:38
PAIN OF SALVATION: il lyric video del singolo ''Unfuture''
14/08/2020 - 14:26
PAIN OF SALVATION: guarda il video della titletrack di ‘‘Panther’’
31/07/2020 - 12:35
PAIN OF SALVATION: ascolta il nuovo singolo ‘‘Restless Boy’’
05/07/2020 - 00:04
PAIN OF SALVATION: ufficializzata la separazione dal bassista Gustaf Hielm
03/07/2020 - 09:56
PAIN OF SALVATION: ascolta il singolo ''Accelerator'' dal nuovo album ''Panther''
24/06/2020 - 17:25
PAIN OF SALVATION: in arrivo ad agosto il nuovo album ‘‘Panther’’, guarda il trailer
10/02/2019 - 11:10
PAIN OF SALVATION: iniziati i lavori per il prossimo album
27/08/2018 - 18:46
PAIN OF SALVATION: ecco il live video di On A Tuesday
09/04/2018 - 13:50
THE SEA WITHIN: la nuova band con membri di Transatlantic, Pain of Salvation e Steve Hackett
23/12/2016 - 17:24
PAIN OF SALVATION: ecco il video di ''Reasons''
ULTIME NOTIZIE
01/09/2020 - 14:04
COEXISTENCE: ascolta ''The Nadir Element'' dal disco di debutto
01/09/2020 - 00:13
EXODUS: iniziata la fase di pre-produzione del nuovo disco in studio
01/09/2020 - 00:11
DARK ANGEL: al lavoro sul primo disco di inediti dopo la reunion
01/09/2020 - 00:11
ACT OF DENIAL: ascolta il singolo di debutto ‘‘Puzzle Heart’’
01/09/2020 - 00:10
BODOM AFTER MIDNIGHT: continuano i lavori sul disco di debutto per la nuova band di Alexi Laiho
01/09/2020 - 00:09
NUCLEAR: firmano con Black Lodge Records e annunciano il nuovo disco ‘‘Murder of Crows’’
31/08/2020 - 20:56
MORTADO: il 5 settembre a Milano coi Methedras
31/08/2020 - 20:11
TONY MARTIN: titolo, tracklist e maggiori dettagli del nuovo disco
31/08/2020 - 19:59
BARONESS: a settembre uno show in streaming con tutto ''Gold & Grey''
31/08/2020 - 19:47
BELPHEGOR: i dettagli della ristampa di ''Necrodaemon Terrorsathan'' in arrivo a novembre
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     