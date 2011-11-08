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04/09/20
THE PINEAPPLE THIEF
Versions of the Truth

04/09/20
OCEANS OF SLUMBER
Oceans Of Slumber

04/09/20
SIMON COLLINS
Become Human

04/09/20
DESOLATOR
Sermon of Apathy

04/09/20
STRYPER
Even the Devil Believes

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BLACK SUN
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04/09/20
LEPOKA
El Baile de los Caidos

04/09/20
PERFECT PLAN
Time for a Miracle

04/09/20
EN MINOR
When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out

04/09/20
FORETOKEN
Ruin

CONCERTI

05/09/20
NECROFILI + VELENIA
KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)

05/09/20
MORTADO + METHEDRAS
BARRIO'S LIVE - MILANO

06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
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12/09/20
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
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16/09/20
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16/09/20
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19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
SEPTICFLESH: terminate le registrazioni della batteria per il prossimo album
02/09/2020 - 19:31 (59 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/03/2019
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SEPTICFLESH + KRISIUN + DIABOLICAL + XAON
Alchemica Music Club, Bologna, 24/03/2019
10/05/2013
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THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
13/11/2011
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AMON AMARTH + AS I LAY DYING + SEPTICFLESH
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