NAPALM DEATH: online il video di ''A Bellyful Of Salt And Spleen''

04/09/2020 - 10:54 (139 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Questo entra di diritto nella pagina Facebook "Cosa Diavolo ho appena sentito?"... 3 molto primi pitchshifter , fear factory , godflesh . 2 ma che è sta roba? 1 Vabbe si è mezzo capito l'andazzo. Che dire rispetto le sperimentazioni e sicuro i 3 singoli usciti piaceranno anche magari io aspetto di sentire tutto e se il disco si mantiene tutto su questi ,a mio avviso, mediocri livello passerò stavolta e amen. Le sperimentazioni le apprezzo anche ma fatte bene, questa a me non sembra roba fatta bene poi degustigus chiaro.