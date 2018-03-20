PERFECT PLAN: guarda il lyric video di ''Fighting to Win''

05/09/20
DISTANT DREAM
Point of View
11/09/20
NEAL MORSE
Sola Gratia
11/09/20
MAD SIN
Unbreakable
11/09/20
VOID ROT
Descending Pillars
11/09/20
MARILYN MANSON
We Are Chaos
11/09/20
AETHER REALM
Tarot (Ristampa)
11/09/20
THEOTOXIN
Fragment : Erhabenheit
11/09/20
JUPITERIAN
Protosapien
11/09/20
DEAD QUIET
Truth & Ruin
11/09/20
SKELETAL REMAINS
The Entombment of Chaos
05/09/20
NECROFILI + VELENIA
KURSAAL - CONTIGLIANO (RI)
05/09/20
MORTADO + METHEDRAS
BARRIO'S LIVE - MILANO
06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)