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11/09/20
SKELETAL REMAINS
The Entombent of Chaos

11/09/20
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MORTIS MUTILATI
The Fate of Flight 800

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DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

10/09/20
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10/09/20
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12/09/20
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13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/20
RICHIE KOTZEN
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19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO

19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
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DISTANT DREAM: tutto il nuovo ''Point of View'' in streaming
06/09/2020 - 10:33 (44 letture)

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