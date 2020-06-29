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The Fate of Flight 800

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SKELETAL REMAINS
The Entombment of Chaos

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THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

12/09/20
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16/09/20
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RICHIE KOTZEN
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19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO

19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)
EMYN MUIL: ascolta il brano ''Noldomire''
08/09/2020 - 19:10 (41 letture)

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