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11/09/20
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11/09/20
MORTIS MUTILATI
The Fate of Flight 800

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THE PROGRESSIVE SOULS COLLECTIVE
Sonic Birth

11/09/20
SKELETAL REMAINS
The Entombment of Chaos

11/09/20
WINTERS VERGE
The Ballad Of James Tig

11/09/20
SKELETAL REMAINS
The Entombent of Chaos

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10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

12/09/20
NECRODEATH + AHIA
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)

13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO

19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)
ESKIMO CALLBOY: online un video dall'EP in uscita
09/09/2020 - 19:07 (25 letture)

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31/10/2018
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ATTILA + ESKIMO CALLBOY + THE BROWNING
Legend Club, Milano 31/10/2018
 
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