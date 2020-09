LORDS OF BLACK: svelati i dettagli del nuovo ‘‘Alchemy of Souls - Part 1’’, ascolta il primo singolo

10/09/2020



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 sì @Shock. L'ho ascoltato 2-3 volte. Valido. Devo decidermi se comprarlo o meno però. 6 Canzone decisamente ottima. Grande attesa per il disco 5 Una buona voce ma un po' monocorde. Un po' il difetto delle nuove leve , dotati ma privi della personalità dei grandi 4 Flash of the Blade 3 @Rob: ma lo hai ascoltato il disco di Vandenberg con Romero alla voce? Se non lo hai fatto rimedia perché è stupendo. Che poi canti in tanti progetti purtroppo non mi stupisce: se vuoi vivere di musica oggi o fai così o fai altro nella vita.. 2 Sicuramente è un signor cantante. Spero per lui che non si butti via con mille progetti (sebbene mi renda conto che oggigiorno per mangiare non ci si può affidare ad un solo gruppo. Troppo rischioso) 1 Niente da fare, quando parte la voce di Ronnie vado in brodo di giuggiole 😍