KISSIN` DYNAMITE: disponibile il live show al Summer Breeze del 2019

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RECENSIONI
78
ARTICOLI
10/11/2018
Live Report
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2018
 
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