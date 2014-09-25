MARK BOALS: ascolta ''Circle of Time'' dalla sua nuova raccolta Best of

11/09/20
THEOTOXIN
Fragment : Erhabenheit
11/09/20
SKELETAL REMAINS
The Entombent of Chaos
11/09/20
JUPITERIAN
Protosapien
11/09/20
TOMORROWS RAIN
Hollow
11/09/20
LIFVSLEDA
Det Besegrade Lifvet
11/09/20
SKELETAL REMAINS
The Entombment of Chaos
11/09/20
MORTIS MUTILATI
The Fate of Flight 800
11/09/20
AETHER REALM
Tarot (Ristampa)
11/09/20
WINTERS VERGE
The Ballad Of James Tig
11/09/20
MORWINYON
Pristine
12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
12/09/20
NECRODEATH + AHIA
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO
19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)
20/09/20
HARDCORE THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
23/09/20
STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)