DARK TRANQUILLITY: rivelati i dettagli del nuovo album, ecco il singolo ''Phantom Days''

11/09/2020 - 11:50 (414 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 16 Per me il top è the mind I, insanity crescendo è per me il loro capolavoro. Piace molto anche a me stanne ma se differenziasse come molti suoi colleghi la loro musica già ottima ne gioverebbe. Hanno fatto una scelta controcorrente rimanendo ruvidi nonostante gli arrangiamenti 15 @McCallon: grave lacuna non conoscere The Gallery. Ne converrai dopo i primi 30 secondi dell'opener... 14 No @Silvia, mi colloco generalmente nella posizione di Tino qui sotto, salvo rarissime eccezioni (Opeth e Novembre, per dirne due). Ma se avete dei consigli su qualcosa di imprescindibile da recuperare li accetto volentieri 13 ! Mentre il suo timbro pulito non mi fa impazzire... @McCallon, hai sentito The Gallery? X me invece il suo growl è spettacolare, ricco di sfumature e a tratti molto vicino al black! Mentre il suo timbro pulito non mi fa impazzire... @McCallon, hai sentito The Gallery? 12 Sono sempre un gran gruppo ma senza le voci pulite mi stufano 11 Mmm pezzo carino, finalmente si sentono un po' le chitarre, però mi aspettavo un po' di più, vediamo come sarà il resto dell'album 10 Non ne sbagliano una! Copertina figa e canzone top! e poi live che ve lo.dico a fare..... 9 Sempre un sacco di classe da vendere. Non vedo l'ora. 8 Non li ho mai seguiti particolarmente, ma non mi servono ascolti per dire che la copertina di questo disco è bellissima. 7 Mi sembra molto in linea con lo stile del disco precedente, che qualità questa band! Anche la copertina è stupenda 6 . A me non ricorda il passato pero' ma anzi mi fa pensare a sonorita' meno "cupe". Sembra che nelle armonie si stiano un po' aprendo. Grandi veramente! Che bella, fa ben sperare x il nuovo album. A me non ricorda il passato pero' ma anzi mi fa pensare a sonorita' meno "cupe". Sembra che nelle armonie si stiano un po' aprendo. Grandi veramente! 5 Mi piace. anche a me ricorda roba di Haven. speriamo in un bel disco. Atoma mi era piaciuto molto 4 Bellina 3 Concordo @Skull! Ottimo brano veramente. Se poi alterneranno con clean vocals potrebbe diventare irresistibile. E concordo pure con il tuo commento per Haven 2 ... e a sorpresa, sembra un pezzo di Haven! 1 Veramente bella, con un tiro niente male... aspetto con ansia il disco!