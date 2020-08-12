MORWINYON: ascolta tutto il loro album d'esordio ''Pristine''

15/09/20
THE BURNING DOGMA
Virago Shield
15/09/20
DAMNATION GALLERY
Broken Time
16/09/20
FUTURE PALACE
Escape
18/09/20
VARG
Zeichen
18/09/20
NEROARGENTO
Circles
18/09/20
FIGHT THE FIGHT
Deliverance
18/09/20
SERUM 114
Im Zeichen Der Zeit
18/09/20
OTTONE PESANTE
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18/09/20
FLYING COLORS
Third Stage: Live in London
18/09/20
FINNTROLL
Vredesvavd
12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
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12/09/20
NECRODEATH + AHIA
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO
19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)
20/09/20
HARDCORE THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
23/09/20
STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)