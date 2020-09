EVILDEAD: tornano con il nuovo album ‘‘United $tate$ of Anarchy’’

oooo ecco quando ci si rimette in pista o si fa serio o non si fa proprio. Come diceva miyagi san, se impari karate non dici forse imparo, se cammini su lato destro di strada va bene se cammini si lato sinistro va bene ma se cammini al centro crepi. Il riferimento è proprio verso le palle fine tipo gente come dark angel che sono anni che mandano comunicati ecco ci siamo si si può fare poi dopo oh no abbiamo avuto un calo di emozioni abbiamo il ciclo, e poi la quarantena e li ok dopo ancora hè chissà vedremo se mi passa il periodo di ciclo….per favore siate seri e parlate chiaro, idem i vio lence mesi e mesi che decantano un ep e poi dopo 25 anni fanno uscire una cover e dicono che ancora devono lavorare sull'ep, ok altre mezze palle fine, dico mezze perché loro sono ancora sul forse. Per finire cosi si fa, si fa e si lavora anche in silenzio come tanti altri tipo exhorder e sacred reich poche storie pochi comunicati alla beautiful e tanta dedizione e lavoro. aspetto di sentire qualche pezzo e tanto rispetto agli evildead. Scisate la mezza polemica e sfogo ma li ho qua sti palle fine che non vanno mai al sodo.