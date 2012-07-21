      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/09/20
FUTURE PALACE
Escape

18/09/20
RAVEN
Metal City

18/09/20
NEROARGENTO
Circles

18/09/20
SERUM 114
Im Zeichen Der Zeit

18/09/20
CARNATION
Where Death Lies

18/09/20
OTTONE PESANTE
DoomooD

18/09/20
FINNTROLL
Vredesvavd

18/09/20
HEATHEN
Empire of the Blind

18/09/20
FLYING COLORS
Third Stage: Live in London

18/09/20
VARG
Zeichen

CONCERTI

16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO

19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)

19/09/20
ARCANA OPERA + GUESTS
OL MULI' - PALOSCO (BG)

20/09/20
HARDCORE THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

23/09/20
STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
VARG: guarda il video di ''Fara Til Ránar'' dal nuovo album ''Zeichen''
16/09/2020 - 11:10 (82 letture)

Le Marquis de Fremont
Mercoledì 16 Settembre 2020, 16.44.17
2
Video suggestivo (con qualche caduta di stile...) ma il pezzo è banale. Non mi piace la voce della cantante/sirena. C'è di meglio. Au revoir.
tartu71
Mercoledì 16 Settembre 2020, 12.18.16
1
mo tutti vogliono fare pezzi alla wardruna
RECENSIONI
50
60
62
63
ARTICOLI
29/05/2017
Intervista
VARG
Semplicemente, lupi!
21/07/2012
Intervista
VARG
Il metal è il nostro lavoro
 
ALTRE NOTIZIE
16/09/2020 - 11:10
VARG: guarda il video di ''Fara Til Ránar'' dal nuovo album ''Zeichen''
19/08/2020 - 15:40
VARG: ecco il video ufficiale del sinoglo ''Auf die Götter''
16/07/2020 - 18:08
VARG: a settembre il nuovo album ''Zeichen'', ecco il video della titletrack
13/12/2017 - 11:52
VARGRAV: a gennaio il debutto, ecco un brano
11/04/2017 - 16:59
VARG: nuovo EP in arrivo, guarda un lyric video
03/03/2016 - 17:47
VARG: online il video di 'Streyfzug'
19/01/2016 - 10:58
VARG: ecco il video di 'Achtung'
05/01/2016 - 16:57
VARG: disponibile un breve estratto di un nuovo brano
19/12/2015 - 06:40
VARG: online il video di 'Dunkelheit'
24/11/2015 - 16:34
VARG: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
16/09/2020 - 20:31
SKELETAL REMAINS: presentano con un live video il nuovo batterista
16/09/2020 - 20:23
TARJA: in arrivo la ristampa di ''From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)''
16/09/2020 - 20:19
ANTHENORA: firmato accordo con Punishment 18 Records
16/09/2020 - 20:05
MAD SIN: guarda il video ufficiale di ‘‘Moon Over Berlin’’
16/09/2020 - 19:58
LANDMVRKS: in Italia ad aprile 2021 per tre date
16/09/2020 - 19:51
JEFF SCOTT SOTO: online dettagli e primo singolo del nuovo ‘‘Wide Awake (In My Dreamland)’’
15/09/2020 - 20:53
ALTER BRIDGE: pubblicano il video di ''Native Son'' e annunciano un EP per novembre
15/09/2020 - 20:45
THE BLACK CROWES: lo show di Milano è rinviato a novembre 2021
15/09/2020 - 20:32
WITCHWOOD: ecco i dettagli e la data di uscita di ''Before the Winter''
15/09/2020 - 20:11
AUDN: svelato ''Ljóstýra'' dal prossimo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     