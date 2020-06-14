WALTER TROUT: online il video di ''Ordinary Madness''

18/09/20
SERUM 114
Im Zeichen Der Zeit
18/09/20
FINNTROLL
Vredesvavd
18/09/20
OTTONE PESANTE
DoomooD
18/09/20
FIGHT THE FIGHT
Deliverance
18/09/20
CARNATION
Where Death Lies
18/09/20
NAPALM DEATH
Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism
18/09/20
NEROARGENTO
Circles
18/09/20
RAVEN
Metal City
18/09/20
VARG
Zeichen
18/09/20
DEREK SHERINIAN
The Phoenix
19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO
19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)
19/09/20
ARCANA OPERA + GUESTS
OL MULI' - PALOSCO (BG)
20/09/20
HARDCORE THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
23/09/20
STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
03/10/20
PAGAN FEST
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)