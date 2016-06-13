DRACONIAN: presentato il lyric video di ''Moon Over Sabaoth''

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d.r.i.
Giovedì 17 Settembre 2020, 17.26.52
1
Per me pezzo meno coinvolgente di altri, intro a parte da lacrime, ma sempre dei grandi
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